لجنة متابعة مصغرة من قوى المعارضة عقدت اجتماعاً لمتابعة الملف الرئاسي

عقدت لجنة متابعة مصغرة من قوى المعارضة اجتماعا لمتابعة الملف الرئاسي ضمّ كل من النائب فؤاد مخزومي، نائب رئيس مجلس الوزراء السابق النائب غسان حاصباني، النائب الياس حنكش، والنائب ميشال دويهي. وقد تم البحث بالمقاربات والأسماء المطروحة لتولي سدة الرئاسة.

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