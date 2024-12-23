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قصة سائح بريطاني قبَّل صورة ولي العهد بسبب التأشيرة السياحية .. فيديو

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الرياض - علي القحطاني - روى مواطن يدعى” نايف العتيبي” غامر واستقال من أرامكو واستثمر في نزل تراثي بمحافظة شقراء، قصة سائح بريطاني قام بزيارة 200 دولة حول العالم وكان متبقي له المملكة وجزيرتين فقط .

وقال المواطن في حديثه لقناة الإخبارية :” كان الإيطالي هذا أول شخص يسكن عندنا، وقبل التأشيرة السياحية ما كان يقدر يدخل المملكة ولمن فتحت على طول حجز وزار المملكة .”

وأضاف:” السائح هذا قبّل صورة ولي العهد بسعادة بالغة وهو يقول بسببه دخلت وقبل كنت ما أقدر .”

وتابع :” نصيحتي لأي شخص عنده حلم، توكل على الله واركض خلفه وراح يتحقق .”

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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