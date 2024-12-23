شكرا لمتابعة خبر عن قصة سائح بريطاني قبَّل صورة ولي العهد بسبب التأشيرة السياحية .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - روى مواطن يدعى” نايف العتيبي” غامر واستقال من أرامكو واستثمر في نزل تراثي بمحافظة شقراء، قصة سائح بريطاني قام بزيارة 200 دولة حول العالم وكان متبقي له المملكة وجزيرتين فقط .

وقال المواطن في حديثه لقناة الإخبارية :” كان الإيطالي هذا أول شخص يسكن عندنا، وقبل التأشيرة السياحية ما كان يقدر يدخل المملكة ولمن فتحت على طول حجز وزار المملكة .”

وأضاف:” السائح هذا قبّل صورة ولي العهد بسعادة بالغة وهو يقول بسببه دخلت السعودية وقبل كنت ما أقدر .”

وتابع :” نصيحتي لأي شخص عنده حلم، توكل على الله واركض خلفه وراح يتحقق .”