شكرا لمتابعة خبر عن انتهاء أعمال صيانة طريق “الرياض- الرين- بيشة” والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلنت الهيئة العامة للطرق عن انتهاء أعمال الصيانة على طريق (الرياض – الرين -بيشة ) بطول يتجاوز 22 كم، وذلك ضمن جهودها في رفع مستوى السلامة وتعزيز تجربة مستخدمي الطرق والارتقاء بجودة شبكة الطرق، وترسيخ مكانة المملكة بصفتها مركزًا لوجستيًا عالميًا، عبر تكامل كافة أنماط القطاع، ومن بينها قطاع الطرق الذي يُعد شريانًا حيويًّا لربط المناطق الحيوية والصناعية.

وأوضحت أن المشروع نُفّذ بأعلى معايير الجودة والسلامة، من خلال تنفيذ العديد من الأعمال التي شملت الكشط والسفلتة بطول 21 ألف م³، والدهانات الأرضية بطول يزيد عن 22 كم، وما يقارب 3700 علامة أرضية، بالإضافة إلى الاهتزازات التحذيرية، لتحسين مستوى السلامة على الطريق.

وأكّدت “هيئة الطرق” مواصلة تنفيذ العديد من المشاريع والمبادرات الحيوية للارتقاء بقطاع الطرق، لتحقيق مستهدفات إستراتيجية القطاع بالوصول إلى التصنيف السادس في مؤشر جودة الطرق عالميًا بحلول عام 2030، وخفض الوفيات على الطرق لأقل من 5 حالات لكل 100 ألف نسمة، وتغطية شبكة الطرق بعوامل السلامة المرورية حسب تصنيف البرنامج الدولي لتقييم الطرق (IRAP)، والمحافظة على مستوى خدمات متقدمة لمستوى الطاقة الاستيعابية لشبكة الطرق، ورفع مشاركة القطاع الخاص في الأعمال التشغيلية.