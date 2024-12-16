الخارجية العراقية دانت القرار الإسرائيلي بالتوسع الاستيطاني بالجولان: لحماية سيادة أراضي سوريا

أعربت وزارة الخارجية ​العراق​ية، عن إدانتها واستنكارها الشّديدَين "لقرار حكومة الكيان الصّهيوني بالتّوسّع في سياسته الاستيطانيّة في ​الجولان​ السّوري المحتل، الّذي يمثّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدّولي وقرارات الشّرعيّة الدّوليّة".

وأكّدت في بيان، "موقف العراق الثّابت والدّاعم لحقوق ​سوريا​ في استعادة سيادتها الكاملة على أراضيها"، مشدّدةً على أنّ "الجولان أرض سوريّة محتلّة، وأي إجراءات تهدف إلى تغيير وضعها القانوني والدّيموغرافي تُعدّ باطلة وغير مشروعة". ودعت ​المجتمع الدولي​ إلى "اتخاذ موقف حازم لإدانة انتهاكات الكيان الصّهيوني المستمرّة، والعمل الجاد لحماية وحدة وسيادة الأراضي السّوريّة، وضمان تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة".