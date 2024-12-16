أعربت وزارة الخارجية العراقية، عن إدانتها واستنكارها الشّديدَين "لقرار حكومة الكيان الصّهيوني بالتّوسّع في سياسته الاستيطانيّة في الجولان السّوري المحتل، الّذي يمثّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدّولي وقرارات الشّرعيّة الدّوليّة".
وأكّدت في بيان، "موقف العراق الثّابت والدّاعم لحقوق سوريا في استعادة سيادتها الكاملة على أراضيها"، مشدّدةً على أنّ "الجولان أرض سوريّة محتلّة، وأي إجراءات تهدف إلى تغيير وضعها القانوني والدّيموغرافي تُعدّ باطلة وغير مشروعة". ودعت المجتمع الدولي إلى "اتخاذ موقف حازم لإدانة انتهاكات الكيان الصّهيوني المستمرّة، والعمل الجاد لحماية وحدة وسيادة الأراضي السّوريّة، وضمان تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة".
كانت هذه تفاصيل خبر الخارجية العراقية دانت القرار الإسرائيلي بالتوسع الاستيطاني بالجولان: لحماية سيادة أراضي سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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