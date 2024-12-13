المطران ابراهيم افتتح المعرض الميلادي الأول في مستشفى تل شيحا: سنبني وطنا يليق بالجميع

افتتح رئيس اساقفة الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك، رئيس مستسفى تل شيحا، المطران ابراهيم مخايل ابراهيم المعرض الميلادي الأول في المستشفى بحضور نقيب اطباء بيروت في لبنان، نائب رئيس مستشفى تل شيحا، البروفسور يوسف بخاش، وجال المطران ابراهيم برفقة بخاش على اجنحة المعرض معايداً الجميع، وتميز المعرض بمشاركة فرق الموسيقى التابعة لجمعية الكساف اللبناني في البقاع والكشاف الماروني الذين خلقوا اجواء ميلادية مميزة من خلال عزف اغاني وتراتيل ميلادية.

وفي كلمة له أكد ابراهيم انه "اليوم في هذا المستشفى احببنا ان يكون الميلاد حاضراً من خلال هذا المعرض، واكيد لاحظتم التجدد الحاصل في كل ارجاء المستشفى، والميلاد هو عيد التجدد، الإنسانية تتجدد. ليس صحيحاً انه كلما تقدمنا بالعمر نعتق بل الصحيح انه كلما كبرنا كلما تجددنا، وهذه العقلية يجب ان نتبناها، الغرب افضل منا في هذا الموضوع لأنه يعطي للعمر والشيخوخة قيمة، ونجد ان المتقدمين في السن لديهم نشاط اكثر من الشباب لأنهم يعتبرون ان العمر هو تجدد دائم."

وتابع " نحن في عيد التجدد، في عيد الميلاد، نقول لكم انكم في المكان الصحيح، لأن الإنسان هنا لا يتجدد فقط بالجسد بل بالروح ايضاً، لأن مرض الجسد يؤثر على الروح، وجميعكم يعرف المثل الشهير " العقل السليم في الجسم السليم" والنفس السليمة ايضاً. في هذا الجو التجددي الذي نعيشه في هذا العيد نعرف ان تل شيحا هو حقل تجدد، مكان يتجدد فيه الجسد وتتجدد فيه الروح والنفس.

واعتبر ان "الكثير منا اليوم لديه خوف ويسأل : هل هذه المنطقة مهددة؟ هل لبنان مهدد بوجوده وكيانه؟ انا اقول كلا . لا يجب ان نستسلم، نحن سنبني وطن يليق بالجميع، وهذا المعرض هو صورة عن هذا الوطن، فيه ارادات مجتمعة وابداع".