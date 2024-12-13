أشار النائب بلال الحشيمي، في حديث للـ"LBCI"، الى أن "اللقاءات التي نقوم بها هي من اجل التوصل الى نتيجة ايجابية قبل جلسة 9 كانون الثاني، نريد رئيساً للجمهورية يطبّق الدستور والقرارات الدولية، ولا مكان لأي مرشّح يشكّل تحدياً لأطراف أخرى".
ولفت الحشيمي، الى اننا "نبارك لسوريا الخروج من الكابوس، ونريد ان تذهب سوريا الى نظام وديمقراطية، اما في لبنان، علينا ان نبني دولة قوية واذا سوريا بخير لبنان سيكون بخير".
كانت هذه تفاصيل خبر الحشيمي: نقوم بلقاءات للتوصل الى نتيجة ايجابية قبل 9 كانون الثاني ولا مكان لأي مرشّح يشكّل تحدياً لأطراف أخرى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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