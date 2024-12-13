شكرا لقرائتكم خبر عن تحطم طائرة صغيرة على طريق سريع في نيويورك.. وشلل تام بالمرور والان نبدء بالتفاصيل

تعطل حركة المرور

الدمام - شريف احمد - تحطمت طائرة صغيرة على طريق سريع في مقاطعة ويستشستر بولاية نيويورك مساء الخميس، مما أسفر عن مقتل شخص واحد من بين شخصين كانا على متنها وإصابة الآخر، وفقا لما ذكرته السلطات.أدى الحادث إلى إغلاق حركة المرور على الطريق السريع رقم 684 في هاريسون، على بعد حوالي 40 كيلومتر شمال شرق مانهاتن، في حوالي الساعة السابعة مساء.وأظهر مقطع فيديو من موقع الحادث الطائرة البيضاء المتضررة متوقفة بجوار حاجز وسط الطريق، مع وجود سيارات الإسعاف التي أغلقت جميع مسارات المرور.