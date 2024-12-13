شكرا لقرائتكم خبر عن استشهاد ثلاثة فلسطينيين في قصف الاحتلال خيام النازحين جنوب غزة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - استشهد ثلاثة فلسطينيين وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة، في قصف الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الجمعة، خيام النازحين بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.
قصف الزوارق الحربية للمخيم
في السياق، قصفت زوارق الاحتلال الحربية بشكل مكثف المناطق الغربية من مخيم النصيرات وسط القطاع، والذي شهد الليلة مجزرة مروعة، بقصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي مربعًا سكنيًا، ارتفع عدد الشهداء فيها إلى 33 شهيدًا و84 مصابًا معظمهم أطفال ونساء، وصفت جراح بعضهم بالخطيرة، وفق المصادر الطبية الفلسطينية.
أحمد أبراهيم
صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام