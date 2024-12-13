شكرا لقرائتكم خبر عن مع مخاوف بشأن الإمدادات.. ارتفاع أسعار النفط والان نبدء بالتفاصيل

خام برنت وغرب تكساس

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار النفط اليوم الجمعة، متجهة نحو تسجيل أول مكاسب أسبوعية منذ نهاية شهر نوفمبر، مع تفاقم المخاوف بشأن الإمدادات في حين أثرت توقعات الفائض على الأسواق.وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار خمسة سنتات، مسجلةً 73.46 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 0716 بتوقيت جرينتش، فيما ارتفعت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار ثمانية سنتات، لتصل إلى 70.1 دولارًا للبرميل.ويتجه الخامان صوب تسجيل مكاسب أسبوعية بأكثر من ثلاثة بالمئة بفعل مخاوف من اضطراب الإمدادات، وكذلك آمال بأن تعزز إجراءات التحفيز الصينية الطلب في ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم.