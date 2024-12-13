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شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تشهد اقتران القمر الأحدب متبوعًا بتساقط شهب التوأميات الليلة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - مع العربي بداية الليل اليوم الجمعة 13 ديسمبر 2024، يُرصد بسماء السعودية والعالم اقتران القمر الأحدب المتزايد بعنقود الثريا وحجب بعض نجومه، وفقًا لحساب فلكية جدة.
وذلك في ظاهرة مشاهدة عبر المناظير أو التصوير الفلكي، علمًا بأن ضوء القمر سيؤثر على رؤية الثريا.
ويكون التساقط بمعدل 120 شهاب بالساعة عند رصدها من موقع مظلم، بعيدًا عن أضواء المدن.
ولكن لوجود القمر الأحدب المتزايد فسوف يطمس معظم الشهب بإستثناء الساطعة منها.
وذلك في ظاهرة مشاهدة عبر المناظير أو التصوير الفلكي، علمًا بأن ضوء القمر سيؤثر على رؤية الثريا.
تساقط شهب التوأمياتكما تشهد سماء السعودية ذروة تساقط شهب التوأميات من منتصف ليل اليوم الجمعة 13 ديسمبر وخلال الساعات قبل شروق الشمس صبيحة السبت 14 ديسمبر.
ويكون التساقط بمعدل 120 شهاب بالساعة عند رصدها من موقع مظلم، بعيدًا عن أضواء المدن.
ولكن لوجود القمر الأحدب المتزايد فسوف يطمس معظم الشهب بإستثناء الساطعة منها.