ملك الاردن أوعز برعاية المريض المُشتبه في أنه لبناني في انتظار أخذ عينات من الحمض النووي لأحد أفراد عائلته

أبلغ سفير لبنان في الأردن يوسف رجي وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري أن الملك الاردني عبدالله الثاني ورئيس الوزراء جعفر حسان أوعزا برعاية المريض اللبناني قيد المعالجة في الأردن، الذي يشتبه في أنه وعلاجه، علما أنه يعاني فقدان الذاكرة.

وبحسب ما تبلغ المكاري من رجي، فإن عناصر من الامن العام والأدلة الجنائية يترقبون وصول أفراد من عائلة المريض لإجراء المقتضى القانوني والطبي اللازم، ولأخذ عينات من الحمض النووي ومطابقتها.