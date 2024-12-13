أبلغ سفير لبنان في الأردن يوسف رجي وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال زياد المكاري أن الملك الاردني عبدالله الثاني ورئيس الوزراء جعفر حسان أوعزا برعاية المريض اللبناني قيد المعالجة في الأردن، الذي يشتبه في أنه وعلاجه، علما أنه يعاني فقدان الذاكرة.
وبحسب ما تبلغ المكاري من رجي، فإن عناصر من الامن العام والأدلة الجنائية يترقبون وصول أفراد من عائلة المريض لإجراء المقتضى القانوني والطبي اللازم، ولأخذ عينات من الحمض النووي ومطابقتها.
كانت هذه تفاصيل خبر ملك الاردن أوعز برعاية المريض المُشتبه في أنه لبناني في انتظار أخذ عينات من الحمض النووي لأحد أفراد عائلته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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