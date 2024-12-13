افرام زار الجميل: الرئيس المقبل يجب أن يضع أسسًا للمئوية الثانية للبنان

أشار النّائب ​نعمة افرام​، بعد لقائه رئيس حزب "الكتائب اللّبنانيّة" النّائب ​سامي الجميل​، في مقرّه في بكفيا، في حضور النّائب الياس حنكش، إلى "أنّني تشرّفت بلقاء الجميّل بعدما ترشّحت رسميًّا لرئاسة الجمهوريّة اليوم، وقمت بهذه الخطوة احترامًا للشّعب اللّبناني ولكلّ ناخب في البرلمان سيدلي بصوته بعد شهر من الآن".

ولفت إلى أنّ "الشّرق كلّه يتغيّر، ونحن نتطلّع الى مشهد جديد. ومن المهم أن يعرف النّواب اللّبنانيّون موقف المرشّح من هذه المتغيّرات، لأنّهم سيختارون على أساسها ويتحمّلون مسؤوليّة المستقبل، لما هو أبعد من ستّ سنوات لا بل لمئويّة جديدة"، مؤكّدًا أنّ "الرّئيس المقبل يجب أن يضع أسسًا للمئويّة الثّانية ل​لبنان​، وهذا ما جرى تداوله مع الجميّل".

وأوضح افرام "أنّه سيتابع جولاته على أن تتبلور الصّورة في خلال عشرة أيّام"، معتبرًا أنّ "أمام لبنان فرصة لبدء صفحة جديدة، بعدما أهدرنا أكثر من فرصة، وهذه المرّة لا يجب إضاعة الفرص مع الفجر الجديد الّذي يبزغ على الشّرق".