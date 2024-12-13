أول رد من انجي المقدم على انتقاد ملابس بطلات مسلسل وتر حساس

سبب غياب 3 سنوات عن دراما رمضان

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أول تعليق عن انتقادات ملابس بطلات "وتر حساس"

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كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 13 ديسمبر 2024 01:23 مساءً - حلت الفنانة إضيفة على المذيعة انجي علي، في برنامج ""عبر إذاعة نجوم Fm، للحديث عن أحدث أعمالها الفنية مسلسل "" الذي يتواصل عرض حلقاته حالياً، كما كشفت عن سر غيابها عن موسمخلال الثلاث سنوات الأخيرة، وردت كذلك على انتقادات مواقع التواصل الاجتماعي لملابس بطلات مسلسل "".وكشفت إنجي المقدم أن غيابها عن موسم دراما رمضان في الفترة الأخيرة جاء بعد تقديمها بطولة مسلسلين عام 2021 وتم عرضهما خارج الموسم هما ""، و"" واستنفذت كل طاقتها لتصويرهما في نفس الوقت موضحة:" كنت أحتاج للراحة لكي أجلس مع أسرتي، ثم بدأ يعرض عليّ أعمال لا ترضيني أو تشجعني لكي أقدمها، ولكن خلال هذه الفترة قدمت فيلم "كاملة" وعرض في عدة مهرجانات، وكان مشروعا مميزا".يمكنكِ قراءة.. إنجي المقدم تجتمع مع صبا مبارك في مسلسل "وتر حساس".. خاص الخليج 365وتطرقتللحديث عن شخصية "كاميليا" في مسلسل ""، قائلة: "لم أقابل شخصية مثل كاميليا في حياتي، الحمد لله، وتعلمت في عملي أني لا أحكم على الشخصية التي أقدمها، ولما عرضت عليّ لم أقل إنها شريرة أو مفترية ولكن تبنيتها تماما من تصرفاتها وأخلاقها، فهي نشأت في بيت والدها يهتم بشقيقها الأكبر ويفضله دائما ولم تشعر بالتقدير من والدها بالتحديد، هي تحب بيتها وزوجها وشغلها، لذلك كنت أرى مبررات تصرفاتها والدوافع وراء ما تقوم به من تصرفات خاطئة".ردت إنجي المقدم على الانتقادات التي وجهت لها وللفنانة صبا مبارك بسبب ملابسهما في العمل، قائلة: "الملابس كانت مقصودة أن تظهر هكذا بالفعل، لأن العمل كان موجها لشريحة معينة من الجمهور ولكن طبعا الكل اهتم به من كل الطبقات، زمان كنت أغضب من الانتقادات لكن حاليا لم أعد أقرأ أو أبحث عن اسم المسلسل على السوشيال ميديا لكي أرى ردود الفعل، لا أريد لأحد أن يسرق فرحتي، الحمد لله العمل لم يمر مرور الكرام في النهاية بل فيه تفاعل وهو نجاح في حد ذاته".إقرأي أيضاً.. الخيانة الزوجية محور أحداث مسلسل وتر حساس.. وإليكم تفاصيل أدوار أبطالهعن علاقتها بنجوم المسلسل، أوضحت: "أنا وصبا مبارك أصدقاء وهيدي كرم أيضا اشتغلنا مع بعض سابقا، كان فيه ثقة ومتعة واستمعت بالتعاون مع صبا بالتحديد لأن الجمهور اعتقد أننا حتى بنتخانق خلف الكاميرا وهذا غير حقيقي على الإطلاق، والفنان محمد علاء الذي يقدم دور رشيد سعدت أيضا بالتعاون معه وهو بني آدم لذيذ على المستوى الشخصي".مسلسل "وتر حساس" مكون من 45 حلقة ويقوم ببطولته كل من: صبا مبارك، إنجي المقدم، محمد علاء، هيدى كرم، لطيفة فهمى، هاجر عفيفى، تميم عبده، أحمد جمال سعيد، محمد العمروسي، جنا الأشقر، تقى حسام، محمد على رزق صالح عبد النبى، عزوز عادل، كريم العمرى، شريف الشعشاعى، نورا مهدى، مينا نبيل، وعدد آخر من الفنانين، وتأليف أمين جمال وإخراج وائل فرج وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوجراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».