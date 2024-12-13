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محمد بن راشد: التغيير يتطلب متابعةً وصبراً وتضحيةً

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ابوظبي - سيف اليزيد - أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"،  في منشور عبر حسابه الرسمي في منصة «إكس»، ضمن سلسلة «علمتني الحياة»، أن التغيير يتطلب متابعةً وصبراً وتضحيةً.
وقال سموه: «علمتني الحياة التغيير مكلف.. التغيير متعب.. التغيير يتطلب الخروج من منطقة الراحة.. يتطلب أن ننهض كل يوم السادسة صباحاً.. التغيير يتطلب متابعةً.. وصبراً.. وتضحيةً ومواصلة الليل بالنهار.. التغيير يتطلب أن تدفع الثمن.. وإذا لم تفعل ستدفع ثمن بقاء شعبك في مكانه.. ستدفع ثمن التخلف أضعافاً مضاعفة».

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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