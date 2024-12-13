شكرا لقرائتكم خبر عن "المركزي الروسي" يخفض سعر الروبل مقابل العملات الرئيسية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حدد البنك المركزي الروسي اليوم أسعار العملات الرئيسية أمام الروبل، حيث رفع سعر صرف الدولار الأمريكي بواقع 67.93 كوبيكًا، مقارنة بسعر اليوم السابق، ليصل إلى 103.95 روبلات.وفي الوقت ذاته، رفع سعر صرف العملة الأوروبية بمقدار 1.92 روبل، ليبلغ 110.48 روبلات. بينما رفع سعر صرف اليوان الصيني بمقدار 10.55 كوبيكات، ليصل إلى 13.96 روبلًا.