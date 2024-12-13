الارصاد الجوية: الطقس غدا قليل الغيوم مع انخفاض اضافي وبسيط بدرجات الحرارة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان "يكون الطقس غدا، قليل الغيوم مع انخفاض بنسبة الرطوبة وانخفاض اضافي وبسيط بدرجات الحرارة على الساحل، وارتفاعها في الداخل وعلى المرتفعات".

واشارت الى أن "الطقس المتقلب يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى مساء اليوم، حيث يتحول الى مستقر تدريجيا ويستمر حتى مساء الاثنين ليعود متقلبا مع أمطار ورياح ناشطة".

ولفتت الى أن "الطقس المتوقع في لبنان اليوم، غائم الى غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات وانخفاض ملموس بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية (بحدود 4 درجات)، والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية مع رياح ناشطة ، تهطل أمطار خفيفة محلية بخاصة في المناطق الشمالية، كما تتساقط الثلوج المتفرقة على ارتفاع 1800 متر، وتنحسر الأمطار تدريجيا ليتحول الطقس الى مستقر ليلا".

وذكرت أن "طقس السبت قليل الغيوم مع انخفاض بنسبة الرطوبة و انخفاض اضافي وبسيط بدرجات الحرارة على الساحل، وارتفاعها في الداخل وعلى المرتفعات".

واضافت أن طقس الأحد صاف الى قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع بدرجات الحرارة النهارية، وتبقى الرطوبة منخفضة".

واوضحت أن "طقس الإثنين غائم جزئيا بسحب مرتفعة وارتفاع بدرجات الحرارة، تنشط الرياح احيانا اعتبارا من بعد الظهر، وترتفع نسبة الرطوبة فيتشكل الضباب على المرتفعات وتتكاثف الغيوم تدريجيا، ثم يتحول الطقس ليلا الى غائم وتهطل امطار متفرقة غزيرة أحيانا ، مع برق ورعد كما تتساقط الثلوج على ارتفاع 1900 متر".