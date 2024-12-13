أفادت "الوكالة الوطنيّة للإعلام"، بـ"استشهاد "أ. ظ"، متأثّرةً بجراحها الّتي أُصيبت بها إثر غارة من مسيّرة إسرائيليّة استهدفت منزل ذويها في دبين، لتلتحق بزوجها الشّهيد "ع. ظ" وبوالدتها".

كانت هذه تفاصيل خبر استشهاد جريحة كانت قد أُصيبت باستهداف إسرائيلي لمنزل ذويها في دبين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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