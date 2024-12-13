الجيش الإسرائيلي: اعتقلنا نحو 50 فلسطينيا بالضفة الغربية الأسبوع الماضي ودمرنا متفجرات وصادرنا أسلحة

اعلن الجيش الإسرائيلي، "اننا اعتقلنا نحو 50 فلسطينيا في الضفة الغربية خلال الأسبوع الماضي، ودمرنا متفجرات محلية الصنع وصادرنا أسلحة وأموالا مرتبطة بتمويل الإرهاب في الضفة الغربية".

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