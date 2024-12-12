وسائل إعلام سورية: تحرير الصحفي الأميركي أوستن تايس من سجن أحد الأفرع الأمنية بدمشق

افادت وسائل إعلام سورية، عن "تحرير الصحفي الأميركي أوستن تايس من سجن أحد الأفرع الأمنية بدمشق".

وخُطف أوستن تايس، وهو جندي سابق في مشاة البحرية الأميركية وصحفي حر، في آب 2012 خلال تغطيته للانتفاضة ضد الرئيس السوري السابق بشار الأسد في دمشق. وكان يبلغ من العمر 31 عاما في ذلك الوقت.

واشار الرئيس جو بايدن في العام الماضي الى أن واشنطن تعرف "على وجه اليقين" أن الحكومة السورية احتجزت تايس في بعض الفترات.