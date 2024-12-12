شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن تعلن عن أول انسحاب لقوات الاحتلال من لبنان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الولايات المتّحدة الأربعاء أنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي نفّذ أول انسحاب لقواته من بلدة في جنوب لبنان.وأشار إلى أنّ الجيش اللبناني حلّ محلّ القوة المنسحبة، وذلك تطبيقا لاتفاق واشنطن وباريس وأوقف الحرب بين دولة الاحتلال وحزب الله.وقالت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) في بيان إنّ قائدها الجنرال إريك كوريلا، كان حاضرا اليوم في مقر التنفيذ والمراقبة أثناء أول انسحاب تنفذه قوات الاحتلال الإسرائيلية وحلول القوات المسلّحة اللبنانية محلّها في الخيام بلبنان في إطار اتّفاق وقف إطلاق النار.