ذكر مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس في بيان إن كاتس أبلغ نظيره الأميركي لويد أوستن خلال اتصال هاتفي بأن هناك فرصة الآن للتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح جميع الاسرى في قطاع غزة، بما يشمل مواطنين أميركيين.
وأوضح مكتب كاتس في بيان، "أطلع الوزير كاتس وزير الدفاع أوستن على تطورات مفاوضات إطلاق سراح الاسرى، وقال إن هناك الآن فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد سيسمح بإعادة جميع الاسرى، بما في ذلك من يحملون الجنسية الأميركية".
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الدفاع الإسرائيلي: هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح جميع الاسرى بما في ذلك مواطنون أميركيون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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