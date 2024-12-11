العميد فرح استقبل مهنئين بتوليه مهام المديرية العام للدفاع المدني

استقبل المدير العام للدفاع المدني بالتكليف العميد نبيل فرح، رئيس بلدية اهمج نزيه ابي سمعان مع وفد من أعضاء المجلس البلدي في زيارة تهنئة لمناسبة توليه مهامه على رأس المديرية .

واستقبل العميد فرح رئيس إتحاد بلديات المتن الأعلى كريم سركيس مع وفد من رؤساء بلديات المتن الأعلى الذين تمنوا للعميد فرح "التوفيق في مسيرته التي انطلقت حديثا".

وكان العميد فرح، قد استقبل في مكتبه صباح اليوم، رئيسة نادي روتاري بيروت ليبرتي، ريما طعمه مع وفد من النادي ضم كلا من: الحاكم السابق جورج عازار والحاكم السابق جميل معوض، ومؤسسة النادي منى رسامني والرئيسة السابقة لطيفة النكدي، وعضو النادي سيدة أيوب وذلك لتهنئته بتوليه مهامه وللاطلاع على الحاجات الملحة، سيما عقب ما لحق بمراكز الدفاع المدني والآليات من أضرار جسيمة نتيجة العدوان الإسرائيلي الاخير على لبنان.

وقد أثنى فرح على "مبادرة نادي (روتاري بيروت ليبرتي)، لتقديم الدعم لعناصر الدفاع المدني ما يعكس تضامن المجتمع المدني مع هذه المديرية العامة للتمكن من تلبية نداءات المواطنين والمقيمين بالسرعة المطلوبة".