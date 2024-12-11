السفير المصري: اللجنة الخماسية أبلغت برّي بأهمية انتخاب رئيس جامع للبنانيين وقادر على تنفيذ الإصلاحات

أكد السفير المصري علاء موسى في تصريح له عين التينة، أن "اللجنة الخماسية أبلغت رئيس مجلس النواب نبيه برّي بأهمية انتخاب رئيس جامع للبنانيين وقادر على تنفيذ الإصلاحات".
وكشف موسى ان "برّي حريص على انتخاب رئيس للجمهورية وأكد لنا أن الجلسة المقبلة ستكون مفتوحة وبدورات متتالية".
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