اعلنت هيئة "اوجيرو"، انه "لوحظ بطء وتعذر وصول على مستوى الشبكة العالمية عبر مزود الخدمات الخارجي (Century Link - Level 3)، تأثر به جزء من المشتركين". واكدت ان "فرقنا تعمل جاهدة على توجيه الوصول للشبكة العالمية عبر مزود خدمات آخر على أن تعود الخدمة تدريجيًا إلى كافة المشتركين".

كانت هذه تفاصيل خبر "اوجيرو": فرقنا تعمل على مزود آخر للوصول الى الشبكة العالمية على ان تعود الخدمة الى المشتركين تباعا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.