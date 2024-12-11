عبّرت منظمة "كاريتاس الدولية" الإغاثية عن "تفاؤلها بإمكانية تقديم المزيد من المساعدات الإنسانية في جميع أنحاء سوريا بعد سقوط نظام بشار الأسد".

كانت هذه تفاصيل خبر منظمة "كاريتاس الدولية" تسعى لتوسيع مساعداتها في جميع انحاء سوريا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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