ماسك يحذر الجمهوريين من اعتراض طريق ترمب

وجه إيلون ماسك خلال زيارته الأخيرة إلى الكونجرس، ورجل الأعمال، فيفيك راماسوامي، تحذيرًا للجمهوريين الذين لا يوافقون على خططهم لخفض الإنفاق كجزء من وزارة كفاءة الحكومة التي اقترحها ترمب.

وقالت النائبة مارغوري تايلور جرين، جمهورية جورجيا: «تحدث إيلون وفيفيك عن إعداد قائمة للأشخاص المشاغبين، وقائمة لطيفة لأعضاء الكونجرس والشيوخ وكيفية التصويت وكيفية إنفاق أموال الشعب الأمريكي»، حيث تأتي ولاية ترمب الثانية مع شبح قيام أغنى رجل في العالم بدور المنفذ السياسي له.

الضغط الجمهوري

وفي فريق ترمب، هناك شعور بأن ماسك لا يدعم أجندة ترمب وتعييناته الوزارية فحسب، بل إنه عازم على تنفيذها إلى الحد الذي قد يؤدي إلى الضغط على الجمهوريين، الذين قد يكونون أقل تدينًا.

وأشار أحد مستشاري ترمب، إلى أن ماسك أصبح يستمتع بدوره في الحملة، ومن الواضح أنه كان لديه الموارد اللازمة للبقاء مشاركًا.

وأشار المستشار وآخرون إلى أن دور ماسك لا يزال في طور التشكل.

وماسك، الذي كان في السابق من أنصار الرئيس باراك أوباما قبل أن يتحول إلى اليمين في السنوات الأخيرة، معروف بتقلباته.

مساهمة ماسك

فيما قالت لارا ترمب، الرئيسة المشاركة للجنة الوطنية الجمهورية، وزوجة ابن الرئيس المنتخب: «أعتقد أنه كان مهمًا حقًا لهذه الانتخابات، وأن شراء تويتر، وجعله منصة لحرية التعبير حقًا، كان جزءًا لا يتجزأ من هذه الانتخابات، للفوز الذي حققه دونالد ترمب».

وخلال الحملة الرئاسية، ساهم ماسك بنحو 200 مليون دولار في لجنة العمل السياسي الأمريكية، وهي لجنة عمل سياسي تهدف إلى الوصول إلى ناخبي ترمب عبر الإنترنت وشخصيًا في الولايات السبع الأكثر تنافسية، والتي اكتسحها ترمب.

كما استثمر 20 مليون دولار في مجموعة تسمى (RBG PAC)، والتي نشرت إعلانات تزعم أن ترمب لن يوقع على حظر الإجهاض الوطني، حتى مع ترشيح الرئيس السابق لثلاثة من القضاة الذين ألغوا الحق المضمون فيدراليًا في الإجراء.

وقال ماسك إنه يأمل في استمرار تمويل لجنة العمل السياسي الأمريكية وبقائها تعمل، وبعيدًا عن ذلك، استخدم مكبر الصوت الخاص به ليشير إلى أنه منفتح على الأقل على تحدي أنصار ترنب الأقل حماسة في الكونجرس.