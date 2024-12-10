الصحة بغزة: ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي على القطاع الى 44786 قتيلا و106188 إصابة

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، أن "حصيلة العدوان الاسرائيلي على القطاع ارتفعت الى 44786 قتيلا و106188 إصابة منذ بدء الحرب في السابع من تشرين الأول 2023"، لافتة إلى أنها "أحصت خلال 24 ساعة حتى صباح الثلاثاء 28 شهيدا و54 إصابة في القطاع".

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