المتحدث باسم الخارجية القطرية: نتابع تطورات الوضع في المنطقة وعلى رأسها الحرب في غزة والأوضاع في لبنان وسوريا

اشار المتحدث باسم الخارجية القطرية، الى أننا "نتابع تطورات الوضع في المنطقة وعلى رأسها الحرب في غزة والأوضاع في لبنان وسوريا"، داعيا إلى "حفظ الدماء في سوريا بما يضمن الأمن والاستقرار".
ولفت الى أن "قطر أصدرت بيانا أكدت فيه متابعتها للأوضاع في سوريا وضرورة الحفاظ على وحدتها"، معتبرا أن "الشعب السورري أمام فرصة لتحقيق طموحاته ولتأسيس وطن شامل لجميع أبنائه". واوضح أن "موقفنا الثابت هو دعم خيارات الشعب السوري، وندين اختراق الاحتلال الإسرائيلي للمنطقة العازلة مع سوريا".
واوضح "أننا بدأنا جسرا جويا يحمل مساعدات لمساندة الشعب السوري الشقيق". ورأى أن "الشعب السوري أمام فرصة لتحقيق طموحاته وتأسيس وطن يحقق تطلعاته"، موضحا أن "دور قطر يحدده الأشقاء في #سوريا ونحن على تواصل مع جميع الأطراف". واكد أنه "ينبغي ألا يكون هناك أي تدخل أجنبي في سوريا".
في سياق منفصل، شدد على أننا "منفتحون على أي طريق يؤدي لاتفاق بشأن غزة ولم نرفع أيدينا عن الوساطة".
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