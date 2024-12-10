سقوط صاروخ إسرائيلي من دون أن ينفجر على منزل في القليعات- سهل عكار

أفادت "الوكالة الوطنيّة للإعلام" بأنّ "صاروخًا من الطّيران الحربي الإسرائيلي سقط من دون أن ينفجر، واخترق منزلًا مؤلّفًا من ثلاث طبقات في بلدة القليعات في سهل عكار".

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