الملك يتلقى رسالة خطية من رئيس غينيا الاستوائية

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رسالة خطية، من رئيس غينيا الاستوائية تيودورو أوبيانج نجيما مباسوغو، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين.

وتسلم الرسالة وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، خلال لقائه وزير الدولة للشؤون الخارجية والتعاون الدولي والمغتربين المبعوث الخاص لرئيس غينيا الاستوائية الوزير سيميون أويونو ايسونو أنغي، في ديوان الوزارة بالرياض اليوم.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في شتى المجالات.