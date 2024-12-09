وزير الخارجية الأردني: ندين دخول إسرائيل إلى الأراضي السورية وسيطرتها على المنطقة العازلة

دان وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي "احتلال إسرائيل المنطقة العازلة في جنوب سوريا" المحاذية للجزء الذي تحتله اسرائيل من هضبة الجولان منذ العام 1967.
واكد خلال جلسة لمجلس النواب اننا "ندين دخول إسرائيل إلى الأراضي السورية وسيطرتها على المنطقة العازلة"، واصفا ذلك بـ"العدوان"، ومعتبرا إياه "خرقا للقانون الدولي، وتصعيدا غير مقبول، واعتداء على سيادة دولة عربية".
وأضاف الصفدي "نرفض هذا العدوان رفضا قاطعا ونؤكد أننا عندما نتحدث عن وحدة سوريا ووحدة أراضيها وتماسكها، وهذا يشمل أيضا وحدة أراضيها في ما يتعلق بالحدود مع إسرائيل".
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