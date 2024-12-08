شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. عاصفة تعطل النقل وتحرم الآلاف من الكهرباء في بريطانيا والان نبدء بالتفاصيل

العاصفة داراغ في بريطانيا

انقطاع الكهرباء

إصدار تحذيرات

الدمام - شريف احمد - أدت العاصفة داراغ إلى تعطيل حركة النقل في بريطانيا السبت، مع إلغاء العديد من رحلات القطارات والطيران.كما أدت إلى انقطاع التيار الكهربائي عن عشرات آلاف المنازل، وقضى رجل في شمال غرب إنكلترا بعد سقوط شجرة على شاحنته.وأصدرت وكالة الأرصاد الجوية البريطانية تحذيرًا أحمر من الرياح القوية والذي نادرًا ما تعلنه، بين الساعة الأولى فجرا (بالتوقيت المحلي وبتوقيت غرينتش) والساعة 11 صباحًا في جنوب غرب إنكلترا وجزء من ويلز.وأوضحت أن إنكلترا وويلز ستظلان في حالة التأهب الأصفر، الأحد حتى الساعة السادسة مساء.وتلقى نحو ثلاثة ملايين شخص تنبيها على هواتفهم المحمولة مساء الجمعة، يدعوهم إلى البقاء في منازلهم.وبلغت سرعة الرياح 150 كيلومترا في الساعة في شمال ويلز، بحسب وكالة الأرصاد الجوية.وحتى الساعة التاسعة صباحًا، انقطعت الكهرباء عن 86 ألف منزل في إنكلترا واسكتلندا وويلز، وفقا لشركة الكهرباء.كما انقطع التيار الكهربائي عن حوالى 45 ألف منزل في أيرلندا الشمالية، بحسب صحيفة بلفاست تلغراف.وحذرت شركة السكك الحديد الوطنية من اضطرابات تطال رحلات القطار في إنكلترا وإسكتلندا وويلز حتى الأحد.وأغلقت الجسور لأسباب تتعلق بالسلامة بسبب الرياح العاتية، مثل جسر سيفيرن الذي يربط جنوب غرب إنكلترا بويلز.وألغت الخطوط الجوية البريطانية، عدة رحلات من مطار هيثرو وإليه.وفي أيرلندا، تسببت العاصفة في انقطاع التيار الكهربائي عن 400 ألف منزل، بحسب وسائل إعلام.