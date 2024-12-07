خارجية السعودية: وزير الخارجية السعودي يلتقي نظيره الإيراني بالدوحة لبحث مستجدات المنطقة

أعلنت وزارة الخارجية السعودية، أن "وزير الخارجية السعودي فيصل بن عبدالرحمن يلتقي نظيره الإيراني عباس عراقجي بالدوحة لبحث مستجدات المنطقة" في وقت يستمر فيه القتال في سوريا.

وسبق وعلمت "النشرة" ان مشروع اتفاق روسي - إيراني - تركي سيجري تنفيذه لوقف الحرب في سوريا ويقوم على اساس الحل السياسي ووحدة سوريا.

ويتوقع ان تتوقف الحرب خلال ساعات، لتشرف الدول الثلاث على تنفيذ الاتفاق.

وعلمت "النشرة" ان مشروع وقف الحرب السورية الذي أشرفت على وضعه كل من تركيا و روسيا وايران يقوم على اساس: بقاء الرئيس السوري بشار الاسد في منصبه ووحدة البلاد، على ان تحصل تعديلات دستورية وحكومة شراكة سياسية وانتخابات بعد عام.

ويُنتظر ان يبدأ تنفيذ الاتفاق قريبا جدا.