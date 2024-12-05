القاهرة - كتب محمد نسيم - أعلن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب ، اليوم الأربعاء 4 ديسمبر 2024 ، تعيين آدم بوهلر مبعوثا أمريكيا خاصا لشؤون الرهائن.

وآدم بوهلر هو الرئيس التنفيذي السابق لمؤسسة تمويل التنمية الدولية الأميركية، وهي وكالة اتحادية جديدة أسسها ترمب في 2021 خلال ولايته الأولى.

وقال ترمب، يوم الاثنين، إنه إذا لم يتم إطلاق سراح الرهائن في قطاع غزة قبل تنصيبه، فستكون هناك «مشكلة خطيرة» في الشرق الأوسط.



يأتي تعيين آدم بوهلر هذا بينما ذكر موقع "أكسيوس" ووكالة "رويترز" أن مايكل والتس، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، سيجتمع مع وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر، اليوم الأربعاء.

وقال مراسل للموقع عبر منصة "إكس" نقلاً عن مصدر مطلع على الاجتماع، إن من المتوقع أن يناقش والتس وديرمر الجهود الرامية إلى التوصل إلى اتفاق بشأن الأسرى في غزة، ووقف إطلاق النار، والتهديد الإيراني.

ويأتي الاجتماع قبل أسابيع من تولي ترامب منصبه في 20 يناير بعدما وعد في حملته الانتخابية بإنهاء الحروب في الشرق الأوسط ومناطق أخرى بدون أن يكشف تفاصيل تذكر عن كيفية حدوث ذلك.

وقال ترامب يوم الاثنين، إنه إذا لم يتم إطلاق سراح الأسرى في قطاع غزة قبل تنصيبه، فستكون هناك "مشكلة خطيرة" في الشرق الأوسط.

وكتب ترامب على منصة "تروث سوشيال" الخاصة به "سيتلقى المسؤولون ضربات أشد من أي ضربات تلقاها شخص في تاريخ الولايات المتحدة الأميركية الطويل والحافل".

المصدر : وكالات