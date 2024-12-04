شكرا لقرائتكم خبر عن مرض غامض يثير حالة من الذعر في الكونغو.. ما القصة؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلن وزير الصحة في إقليم كوانجو بجنوب غربي الكونغو، أبولينير يومبا، الأربعاء، وفاة 67 شخصا على الأقل في الأسبوعين الماضيين نتيجة مرض غامض.

وقال أبولينير يومبا إن المرض يسبب أعراضا تشبه أعراض الأنفلونزا، منها الحمى والصداع ومشاكل في التنفس وفقر الدم، ويصيب بشكل رئيسي الأطفال دون سن 15 عاما. مرض غامض في الكونغو وأوضح أن 376 شخصا على الأقل أبلغوا عن ظهور أعراض المرض عليهم في منطقة بانزي في إقليم كوانجو. وذكرت بعض التقارير الإعلامية أن عدد الوفيات تجاوز 140 شخصا.



وقال يومبا لمحطة إذاعة راديو أوكابي إن فريقا من الخبراء بصدد السفر إلى بانزي لعلاج المرضى وأخذ عينات لتحليلها في المعهد الوطني للبحوث الطبية الحيوية. قواعد النظافة الشخصية ونصحت السلطات سكان المنطقة المتضررة بمراعاة قواعد النظافة الشخصية الصارمة، بما في ذلك غسل اليدين بشكل متكرر والتباعد الاجتماعي.

وقال طبيب في بانزي إن العديد من السكان يشعرون بالخوف الشديد ولا يغادرون منازلهم خشية تعرضهم للعدوى.