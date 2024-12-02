شكرا لقرائتكم خبر عن اليونان.. العاصفة "بورا" تسبب أضرارًا جسيمة في رودس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - لقى شخصان في جزيرة ليمنوس اليونانية مصرعهما في أجواء مناخية رديئة، من المتوقع أن تستمر حتى يوم الثلاثاء في جزء كبير من البلاد التي تضربها منذ السبت العاصفة "بورا"، متسببة في أضرار جسيمة في جزيرة رودس، وفقما أفادت السلطات الأحد.

وقالت الشرطة اليونانية إن الضحيتين مزارع يبلغ 57 عامًا ورجل يبلغ 70 عامًا، لقيا مصرعهما السبت في جزيرة ليمنوس بالقرب من الساحل التركي في شمال شرق بحر إيجه.

أضرار جسيمة

أفاد التلفزيون اليوناني الرسمي بأن المزارع قتل في أثناء محاولته ربط سيارته العالقة في الوحل بجراره لسحبها.

أما الرجل السبعيني فقتل بسقوطه على رأسه في أثناء تنظيف سلالم منزله من مخلفات العاصفة بورا التي تضرب اليونان منذ السبت.



وتسببت العاصفة في أضرار جسيمة في جزيرة رودس (جنوب - شرق) في أرخبيل الدوديكانيز، لا سيما في شبكة الطرق والمنازل والشركات، وفقًا للحاكم الإقليمي لجنوب بحر إيجه، يورغوس حاجيماركوس.

أمطار غزيرة

وسجل هطول أكثر من 170 ملم من الأمطار في 12 ساعة السبت، وفق منشور لمدير جهاز الأرصاد الجوية اليوناني تيودوروس كوليداس على منصة إكس.

وفي رودس أظهرت صور التقطها مصورو وكالة فرانس برس جسرًا منهارًا وسيارات مكدسة، وطرقًا مغلقة جراء الوحل وتساقط الأشجار.

وحذرت الأرصاد الجوية اليونانية من أنه من المتوقع أن تتسبب العاصفة بورا في تساقط كثيف للثلوج في غرب مقدونيا والمناطق الجبلية في إبيروس (شمال غرب).