ماكرون يهاتف ميقاتي وبرّي بعد سريان قرار وقف إطلاق النار

القاهرة - كتب محمد نسيم - أكدت وكالة الأنباء اللبنانية، أن رئيس الحكومة اللبنانية، نجيب ميقاتي، تلقى اتصالا من الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، مساء اليوم الخميس 28 نوفمبر 2024، جرى خلاله البحث في الوضع الراهن في لبنان، بعد سريان قرار وقف إطلاق النار، ومتابعة تنفيذ المقررات التي صدرت عن مؤتمر دعم لبنان الذي عقد أخيرا في باريس.

كما تلقى رئيس مجلس النواب، نبيه بري، اتصالا من ماكرون "تم خلاله عرض الأوضاع العامة والخطوات الأخيرة، التي انتهجها لبنان في مساري وقف إطلاق النار والتحرشات الإسرائيلية، كذلك التحضيرات للانتخابات الرئاسية".

وشدد ميقاتي على أن "الجيش باشر تنفيذ مهامه في الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية، والتحضير لتعزيز انتشاره في قطاع جنوب الليطاني"، داعيا إلى "الضغط على إسرائيل لوقف خروقاتها لقرار وقف النار والتي تسببت اليوم، بسقوط جرحى وأضرار مادية جسيمة"

المصدر : وكالات