نُقل الطّفل "ع. ا" البالغ 3 سنوات، وهو من التّابعيّة السّوريّة، إلى مستشفى الكورة، جثّةً هامدةً إثر تعرّضه لإصابة بطلق ناري عن طريق الخطأ، أثناء لهو طفل قاصر كان في جواره ببندقيّة صيد؛ وذلك في بلدة كفرعقا قضاء الكورة. وقد حضرت الأجهزة الأمنيّة إلى المكان، وفتحت تحقيقًا بالحادثة.

كانت هذه تفاصيل خبر وفاة طفل سوري نتيجة إصابته بطلق ناري عن طريق الخطأ في كفرعقا- الكورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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