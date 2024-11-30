أشار عضو تكتّل "الجمهوريّة القويّة" النّائب ​بيار بو عاصي​، إلى أنّ "دوّيخة الأمين العام لـ"حزب الله" الشّيخ ​نعيم قاسم​: "أطلقنا جبهة المساندة ولم نكن نريد الحرب!"، مشدّدًا على أنّ "لا السّيادة ولا الطّائف ولا الميثاقيّة يسمحون لك أن تطلق أيّ جبهة وأيّ حرب. و"بعدك مكفّي بس مش موفّي".

كانت هذه تفاصيل خبر بو عاصي لقاسم: لا السيادة ولا الطائف ولا الميثاقية يسمحون لك أن تطلق أي جبهة أو حرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.