الدفاع السورية نفت الأخبار عن انسحاب الجيش السوري من حماة: مستعد لصد أي هجوم إرهابي

شدّدت وزارة الدفاع السورية، على أنّ "لا صحة للأخبار الّتي تنشرها التّنظيمات الإرهابيّة المسلّحة عبر منصّاتها ومواقعها الإلكترونيّة وبعض القنوات الإعلاميّة، حول انسحاب الجيش السوري من حماة".
وأكّدت أنّ "وحدات قوّاتنا المسلّحة تتمركز في مواقعها في الرّيف الشّمالي والشّرقي لمحافظة حماة، وهي على استعداد كامل لصدّ أيّ هجوم إرهابي محتمَل، كما يقوم الطّيران الحربي السّوري والرّوسي الصّديق باستهداف تجمّعات الإرهابيّين وتحرّكاتهم وخطوط إمدادهم".
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