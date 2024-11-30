أعرب المتحدّث باسم ​وزارة الخارجية الإيرانية​ إسماعيل بقائي، عن إدانته بشدّة "الهجوم الإرهابي الّذي شنّته الفصائل الإرهابيّة المسلّحة على القنصليّة الإيرانيّة في مدينة حلب السّوريّة". وأشار إلى أنّ "وفقًا للاتفاقيّة الدوليّة للعام 1963، يُحظر أيّ هجوم على المباني القنصليّة، ولا يقبل انتهاك هذه الاتفاقيّة من قبل أيّ شخص أو مجموعة أو حكومة"، مؤكّدًا أنّ "إيران ستتابع بجدّيّة وعبر السّبل القانونيّة والدّوليّة، هذا الانتهاك". وأعلن أنّ "القنصل العام الإيراني وأعضاء القنصليّة في حلب يتمتّعون بصحة جيّدة".

كانت هذه تفاصيل خبر خارجية إيران: فصائل مسلحة شنت هجومًا إرهابيًا على قنصليتنا في حلب وأعضاؤها بصحة جيدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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