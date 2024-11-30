الجيش الإسرائيلي: يُمنع التنقل جنوب نهر الليطاني من الخامسة عصرًا وحتى السابعة من صباح الغد

هدّد المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، في تصريح، سكان ​جنوب لبنان​، قائلًا: "يُمنع بتاتًا التنقّل أو الانتقال جنوب نهر الليطاني، ابتداءً من السّاعة الخامسة مساءً (17:00) وحتّى السّاعة السّابعة صباحًا (07:00) يوم غد"، مؤكّدًا أنّه "يجب على المتواجدين جنوب نهر اللّيطاني البقاء في مكانهم، ويجب الالتزام بهذه التّعليمات".

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