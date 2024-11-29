المحكمة العليا في هولندا تبقي على قرار وقف تصدير قطع غيار طائرات إف 35 إلى إسرائيل

أبقت المحكمة العليا في هولندا، على قرار وقف تصدير قطع غيار طائرات إف 35 إلى إسرائيل، وذلك مع استمرار حربها على قطاع غزة منذ 7 تشرين الأول 2023.

وشددت المحكمة العليا في هولندا، على أن "وقف تصدير قطع غيار إف 35 إلى إسرائيل يستند إلى خطر انتهاك للقانون الدولي بغزة".

وكشفت أن "الحكومة ادعت أن سياسة الدفاع وتصدير السلاح تندرج ضمن صلاحياتها الواسعة وهو ما نرفضه".

ويواصل الجيش الإسرائيلي بدعم أميركي حربه على غزة منذ شهر تشرين الأول 2023 مرتكبًا المجازر بحق الفلسطينيين وخصوصًا في أماكن ايواء النازحين كالمدارس، في حين تواصل الفصائل الفلسطينية عملياتها العسكرية ضد قوات وآليات الجيش الإسرائيلي في غزة.

وتسببت الحرب الإسرائيلية على غزة بكارثة إنسانية غير مسبوقة، وأدت إلى نزوح أكثر من 85 بالمئة من سكان القطاع بواقع 1.9 مليون شخص.