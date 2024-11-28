القوات الجوية الأوكرانية اعلنت إسقاط 79 صاروخا و35 مسيرة أثناء هجوم روسي خلال الليل

أعلنت القوات الجوية الأوكرانية، "إسقاط 79 صاروخا و35 مسيّرة متفجرة روسية خلال هجوم جوي مكثّف جديد شنه الجيش الروسي، أدى إلى حرمان مليون أوكراني على الأقل من الكهرباء".

واشارت في بيان، الى أن "روسيا أطلقت في المجموع 91 صاروخا و97 مسيرة هجومية استهدفت بنى تحتية للطاقة في أوكرانيا".