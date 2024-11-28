مركز"غاماليا" الروسي: من المتوقع استلام التصاريح باستخدام لقاح السرطان الروسي بكانون الثاني

توقّع رئيس مركز "غاماليا" الرّوسي لبحوث علم الأوبئة والأحياء الدّقيقة ألكسندر غينسبورغ، في تصريح لوكالة "ريا نوفوستي"، أنّ يتمّ استلام التّصاريح الرّسميّة باستخدام لقاح السّرطان الّذي يعمل المركز على تطويره، في كانون الثّاني 2025"، مؤكّدًا أنّ "كلّ لقاح سيتمّ تصنيعه بشكل فردي، لذلك لا يُخطّط لإجراء تجارب سريريّة على نطاق واسع".

وكان مركز "غاماليا" الرّوسي قد أشار في وقت سابق، إلى أنّه يعمل على تطوير لقاح ثوري للسّرطان. وأوضح غينسبورغ في كانون الثّاني الماضي، أنّ "اللّقاح مخصّص للأشخاص الّذين يعانون بالفعل من السّرطان، ويُطلق على هذا الدّواء اسم اللّقاح، لأنّه مصمَّم لتنشيط جهاز المناعة، وبفضله ستتمكّن الخلايا اللّيمفاويّة في الجسم من التّعرّف على الخلايا الّسرطانيّة وتدميرها". وذكر أنّ التّجارب السّريريّة على اللّقاح ستبدأ بحلول منتصف العام 2025.