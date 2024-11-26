"النشرة": سلسلة غارات إسرائيلية على عدد من القرى الجنوبية

أفاد مراسل "النشرة" في الجنوب، بأن "الطيران الحربي الإسرائيلي غارتين على أطراف بلدة جباع، بلدة عين قانا، حانين، الطيري، عنقون، وعربصاليم".

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