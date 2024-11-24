الهلال الأحمر الفلسطيني: 13 إصابة في مخيم طولكرم جرّاء سقوط صاروخ اعتراضي إسرائيلي

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني، عن سقوط 13 إصابة في مخيم طولكرم، جرّاء سقوط صاروخ اعتراضي أطلقه الاحتلال على عدة منازل، وجميع الإصابات بين طفيفة ومتوسطة".

في وقت سابق، ذكرت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، أن "صفارات الإنذار تدوي في بلدات شرق نتانيا ومستوطنات في الضفة قرب طولكرم وقلقيلية".

وسبق وأن سقطت صواريخ اعتراضية إسرائيلية على أهداف بعد فشلها في اعتراض صواريخ أطلقت من لبنان.

ويأتي ذلك مع استمرار العدوان الإسرائيلي الجوي على لبنان، إضافة إلى محاولات التوغل البرّي من الجيش الإسرائيلي في الجنوب والتي يتصدى لها حزب الله.

ويواصل حزب الله استهداف القوات الإسرائيلية في المستوطنات قرب الحدود مع لبنان، ويستمر في عمليات إطلاق الصواريخ والمسيّرات التي يصل مداها إلى تل أبيب وحيفا.