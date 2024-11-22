قيومجيان: الجيش خط أحمر وتماسكه ضرورة قصوى في مرحلة كل الاحتمالات

ذكر رئيس جهاز العلاقات الخارجية في "القوات اللبنانية" الوزير السابق ريشار قيومجيان، في حديث إلى صحيفة "الأنباء" الكويتية، ان "الإيجابيات التي أبداها رئيس مجلس النواب نبيه بري نيابة عن حزب الله في مقاربته للمسودة الأميركية، استدعت عودة المبعوث الأميركي الخاص آموس هوكشتاين إلى لبنان لوضع اللمسات الأخيرة عليها قبل عرضها على الجانب الإسرائيلي الذي يطالب بحرية الحركة تحت عنوان الدفاع عن النفس".

وأضاف قيومجيان: "يبقى أن ننتظر رد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو على إيجابيات عين التينة ليبنى عليه، إما قرار بوقف إطلاق النار وإما استمرار العنف العسكري في حرب فرضها حزب الله على لبنان واللبنانيين".

ورأى أن "المسودة ليست معاهدة بين دولتين أو اتفاقية بين كيانين مستقلين، بقدر ما هي في حقيقة الأمر ورقة تفاهم حول آلية تنفيذ القرار الأممي 1701 وتسليم حزب الله لسلاحه".

وفي سياق مختلف، وعن الجلسة التشريعية المرتقب انعقادها يوم الاثنين المقبل للتمديد للقادة العسكريين والأمنيين، ذكر قيومجيان أن "حزب القوات اللبنانية كان من الأوائل الذين تقدموا من مجلس النواب بمشروع قانون يقضي بتمديد سن التسريح من الخدمة العسكرية لرتبة عماد، يقينا منا بأن إقراره خطوة ضرورية لا بد منها، أولا لمنع المؤسسة العسكرية من الانزلاق إلى الشغور في موقع القيادة، وثانيا لحماية المؤسسة العسكرية من سقوطها في مستنقع التجاذبات السياسية حول تعيين قائد جديد لها".

وتابع: "الجيش خط أحمر وتماسكه ضرورة قصوى، خصوصا في هذه المرحلة المفتوحة على كل الاحتمالات، وقد يكون أبرزها انتشاره في الجنوب تطبيقا للقرار الدولي 1701".