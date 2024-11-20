شكرا لقرائتكم خبر عن اليونيسف: مستقبل أطفال العالم يواجه تحديات غير مسبوقة والان نبدء بالتفاصيل

تراجع نسبة الأطفال

الدمام - شريف احمد - حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" في تقريرها الجديد "حالة أطفال العالم 2024: مستقبل الطفولة في عالم متغير" من أن مستقبل الأطفال يواجه تحديات غير مسبوقة ما لم تُتخذ إجراءات عاجلة لحمايتهم.ويستعرض هذا التقرير الذي يأتي تحت شعار "استمع إلى المستقبل.. قف مع حقوق الأطفال" بالتزامن مع اليوم العالمي للطفل، تأثير ثلاثة اتجاهات عالمية رئيسة على حياة الأطفال بحلول عام 2050: التحولات الديمغرافية، والأزمات المناخية، والتقنيات الرائدة.وأشار التقرير إلى تراجع نسبة الأطفال في العالم نتيجة شيخوخة السكان، حيث ستنخفض نسبة الأطفال في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى إلى أقل من 40%، وفي أوروبا الشرقية وآسيا إلى أقل من 17%.وتناول التقرير دور الذكاء الاصطناعي في حياة الأطفال، مشيرًا إلى استخدامه المتزايد في الألعاب والتطبيقات التعليمية، مع التنبيه إلى مخاطر الفجوة الرقمية، حيث يظل 26% فقط من السكان في البلدان ذات الدخل المنخفض متصلين بالإنترنت، مقارنة بـ95% في البلدان ذات الدخل المرتفع.