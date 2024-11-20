شكرا لقرائتكم خبر عن منصة "إكس" تقاضي ولاية كاليفورنيا الأمريكية.. لهذا السبب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تقاضي منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي المملوكة لرجل الأعمال إيلون ماسك، ولاية كاليفورنيا في محاولة لمنع صدور قانون جديد يطلب من المنصات الإلكترونية الكبرى محو المحتوى الانتخابي المخادع أو وضع تصنيف عليه.

وتركز الدعوى، التي جرى تقديمها في المحكمة الاتحادية مؤخرا، على قانون يهدف لمكافحة الفيديوهات والصور والتسجيلات الصوتية المؤذية التي تم تعديلها أو إنشاؤها بالذكاء الاصطناعي.

وتعرف هذه التقنية بالتزييف العميق، حيث يتم استخدامها لجعل شخص يبدو كأنه قال أو نفذ أمرا ما لم ينفذه. الانتخابات الرئاسية الأمريكية ومن المقرر أن يدخل القانون حيز التنفيذ ابتداء من الأول من يناير المقبل، وذكرت صحيفة لوس انجليس تايمز أن مشروع القانون 2655، أحد ثلاثة مشاريع قوانين وقعها حاكم كاليفورنيا جافين نيوسوم لتصبح قانونا هذا العام لمواجهة المخاوف المتزايدة بشأن التزييف العميق قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

ويحاول النواب في كاليفورنيا الحد من المخاطر المحتملة للتكنولوجيا، ولكنهم واجهوا أيضا معارضة من جانب المسؤولين التنفيذيين في شركات التكنولوجيا، إذ يخشون من أن تؤدي هذه الجهود لتقييد حرية تعبير المستخدمين عبر شبكة الانترنت.

وجاء التركيز على التزييف العميق المتعلق بالمحتوى الانتخابي عقب جدال بين نيوسوم وماسك، الذي شارك فيديو منتشر لنائبة الرئيس كامالا هاريس باستخدام الذكاء الاصطناعي لتعديل ما قالته في أحد الإعلانات الانتخابية. تايلور سويفت كما نشر الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، الذي حظى بدعم ماسك القوي أثناء ترشحه للرئاسة، صورا تم إنشاؤها بالتزييف العميق للمغنية الأمريكية تايلور سويفت يشير بصورة خاطئة إلى أنها تؤيده.

وتقول منصة "إكس" إن القانون من شأنه دفع مواقع التواصل الاجتماعي نحو تصنيف أو محو المحتوى الانتخابي الشرعي بدافع الحذر.